Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя назвал двух недооценённых гонщиков Формулы-1

Монтойя назвал двух недооценённых гонщиков Формулы-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о новобранце «Уильямса» Карлосе Сайнсе.

«Карлос Сайнс — гонщик, которого поначалу, казалось, немного переоценивали. Но за эти годы он многому научился и в последние пару лет прекрасно выполнял свою работу. Думаю, сейчас это пилот, которого люди недооценивают в должной мере. Что-то подобное происходит и с Расселлом. Люди не видят в нём соперника, мы никогда не говорим о Расселле как о пилоте, который станет чемпионом мира», — сказал Монтойя в подкасте F1 Colombia.

Напомним, Карлос Сайнс по окончании прошлого сезона покинул «Феррари» и продолжит карьеру в «Уильямсе» в качестве напарника Александера Албона.

Материалы по теме
Отец Карлоса Сайнса высказался о перспективах сына в «Уильямсе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android