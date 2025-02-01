Монтойя назвал двух недооценённых гонщиков Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о новобранце «Уильямса» Карлосе Сайнсе.

«Карлос Сайнс — гонщик, которого поначалу, казалось, немного переоценивали. Но за эти годы он многому научился и в последние пару лет прекрасно выполнял свою работу. Думаю, сейчас это пилот, которого люди недооценивают в должной мере. Что-то подобное происходит и с Расселлом. Люди не видят в нём соперника, мы никогда не говорим о Расселле как о пилоте, который станет чемпионом мира», — сказал Монтойя в подкасте F1 Colombia.

Напомним, Карлос Сайнс по окончании прошлого сезона покинул «Феррари» и продолжит карьеру в «Уильямсе» в качестве напарника Александера Албона.