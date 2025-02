Российский гонщик поднялся на подиум первого этапа Formula Winter Series сезона-2025

Российский гонщик Максимилиан Попов занял третье место во втором заезде первого этапа сезона Formula Winter Series, который проходит в эти дни на трассе «Алгарве» в Португалии. Выиграл гонку Габриэль Гомес из Бразилии, который ранее первенствовал и в первом заезде этапа.

Права на видео принадлежат Formula Winter Series. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Winter Series.

Гомес стартовал с поул-позиции, однако в первом повороте гонщика US Racing атаковал Лео Робинсон из Hitech TGR. Гомес не оставил сопернику места, и тот взмыл в воздух, проехав по поребрику за пределами гоночного полотна. После жёсткого приземления Робинсон вернулся в боксы и не смог завершить заезд.

Максимилиан Попов стартовал в гонке с восьмого места, но к первому повороту пробился на четвёртое место, а после проблем у Лео Робинсона закрепился на третьей позиции.

На 12-ю строчку пробился ещё один россиянин Артём Северюхин, чемпион мира по картингу Кирилл Куцков при старте с пит-лейна смог подняться на 15-е место. Георгий Журавский расположился на 18-й позиции.

В первом заезде уикенда лучшим из россиян был финишировавший девятым Кирилл Куцков, а Максимилиан Попов занял 10-ю позицию.

Третья гонка первого этапа Formula Winter Series стартует в воскресенье, 2 февраля, в 12:15 по московскому времени.

Formula Winter Series. 1-й этап. Алгарве

Вторая гонка

1. Габриэль Гомес (US Racing)

2. Эду Робинсон (US Racing) +1.498

3. Максимилиан Попов (Van Amersfoort Racing) +2.989

4. Максим Рем (US Racing) +4.222

5. Энеа Фрей (Jenzer Motorsport) +5.255

6. Лука Саммалисто (US Racing) +6.488

7. Томас Берман (Hitech TGR) +7.091

8. Андрия Еостич (US Racing) +9.841

9. Барт Харрисон (Jenzer Motorsport) +10.717

10. Себастьян Бах (AS Motorsport) +11.013

11. Нина Гадеман (Hitech TGR) +11.038

12. Артём Северюхин (Jenzer Motorsport) +11.830

...15. Кирилл Куцков (Maffi Racing) +12.513

...17. Георгий Журавский (AKM Motorsport) +14.553.