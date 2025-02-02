Болид Ф-1 1954 года продали за € 51 млн — это самая дорогая гоночная машина в мире

На аукционе RM Sotheby’s, состоявшемся 1 февраля в Музее Mercedes-Benz в Штутгарте, продан гоночный Mercedes-Benz W 196 R в версии с закрытыми колёсами — Stromlinienwagen, построенный в 1954 году.

Аукцион в Музее Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Стоимость лота составила € 51 155 000 ($ 53 917 370). Таким образом, этот Mercedes-Benz W 196 R стал самым дорогим автомобилем Гран-при в истории. Более того, как уточняют в Mercedes-Benz, этот автомобиль стал вторым самым дорогим в мире.

Аукцион в Музее Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Так, в сообщении Mercedes-Benz сказано, что этот W 196 R уступил лишь гражданскому Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, который в 2022 году ушёл с молотка за беспрецедентные € 135 млн. Отмечается, что те торги прошли в том же зале штутгартского музея.

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen в 1955 году Фото: Mercedes-Benz

Выставленный на торги Mercedes-Benz W 196 R (серийный номер 00009/54) был построен в 1954 году — с изначально открытыми колёсами. На этой машине Хуан-Мануэль Фанхио выиграл Гран-при Аргентины, первый этап Формулы-1 сезона-1955.

Стирлинг Мосс на Гран-при Италии 1955 года Фото: Mercedes-Benz

Позднее машину перестроили под более аэродинамичный кузов с закрытыми колёсами — в таком виде на Гран-при Италии 1955-го его пилотировал Стирлинг Мосс. Британец тогда не смог добраться до финиша, но показал лучший круг гонки. В 1965 году автомобиль был передан в коллекцию Музея автодрома в Индианаполисе, где и хранился до прошедших торгов.

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen в 2025 году Фото: Mercedes-Benz

По данным RM Sotheby’s, было построено 14 шасси W 196 R, однако к концу сезона-1955 их осталось лишь 10, и только четыре из них — в кузове Stromlinienwagen.