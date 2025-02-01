Эксперт предположил, что Ферстаппен и Алонсо могут поменяться командами

Известный журналист Марк Хьюз предположил, что в будущем Формулу-1 может ждать громкий обмен пилотами, по которому Макс Ферстаппен перейдёт в «Астон Мартин», а Фернандо Алонсо продолжит карьеру в «Ред Булл».

«Похоже, что между «Астон Мартин» и «Ред Булл» что-то происходит, и есть источники, предполагающие, что Ферстаппен является частью какой-то истории. Учитывая то, что Лэнс Стролл не собирается уходить из команды своего отца в то время, когда в коллектив приходит Ньюи, контракт Алонсо является потенциальным препятствием на пути к приходу Макса в команду. Чтобы всё встало на место, потребуется финансовое урегулирование со стороны «Астон Мартин» как для Алонсо, так и для «Ред Булл».

Но Алонсо наверняка за такую сделку хотел бы получить что-то большее, чем просто финансовую компенсацию. Почему он должен отказываться от возможности сесть за руль «Астон Мартин», построенного Ньюи? Тогда можно перейти и в «Ред Булл», не так ли? Вышеизложенное — лишь дикие домыслы. Но большинство громких историй в Формуле-1 с такого и начинаются», — написал Хьюз в колонке для Motor Sport Magazine.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Астон Мартин» предлагает Ферстаппену $ 1,2 млрд за пять лет выступлений в коллективе.