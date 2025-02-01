В «Ред Булл» недовольны, что ФИА начала борьбу с гибкими крыльями — AutoRacer

Команда Формулы-1 «Ред Булл» осталась недовольна решением ФИА по ужесточению проверки передних крыльев на гибкость. Об этом сообщает AutoRacer.

Как информирует источник, недовольство вызвано тем, что австрийский коллектив вложил очень много ресурсов в разработку данного элемента в нынешнее межсезонье.

Напомним, ранее в ФИА подтвердили, что, начиная с Гран-при Испании 2025 года, будут введены дополнительные тесты переднего антикрыла.

Как сообщалось ранее, несмотря на то что, по ожиданиям, больше всех от потенциального ужесточения тестов пострадает «Макларен», действующие обладатели Кубка конструкторов поддерживают введение данной директивы. Информация о причинах недовольства «Ред Булл» новой технической директивой отчасти объясняет, почему именно британская команда лоббировала введение данной директивы.