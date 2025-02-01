Монтойя: если бы не я, то у Ральфа Шумахера была бы блестящая карьера

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что если бы он не был напарником Ральфа Шумахера, то у брата семикратного чемпиона мира могла бы быть более успешная карьера.

«Скажу вам правду, если бы меня не было в Формуле-1, то у Ральфа была бы совершенно другая история. У него была бы блестящая карьера в Формуле-1. Его карьера и так сложилась неплохо, он выигрывал гонки и хорошо справлялся с работой. Но Ральф помог мне подняться на более высокий уровень, что мне было трудно сделать, и я нанёс ему много вреда. Если посмотреть на Ральфа, то он всегда был быстр, но люди всегда считали, что я его одолею. Они не видели истинной картины», — сказал Монтойя в интервью AS Colombia.

Ральф Шумахер выиграл шесть гонок в Формуле-1. Он покинул чемпионат по окончании сезона-2007.