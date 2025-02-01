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«Ред Булл» переманил около 60 сотрудников из других команд — De Telegraaf

«Ред Булл» переманил около 60 сотрудников из других команд — De Telegraaf
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» сумела переманить около 60 сотрудников других коллективов, пополнив свои инженерные ряды. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Ранее руководитель команды Кристиан Хорнер заявил, что команде удалось перевести на работу в своей программе Red Bull Powertrains около 200 сотрудников «Мерседеса», но в немецком концерне опровергли эту информацию, заявив, что большая часть из этих сотрудников была краткосрочными подрядчиками.

Напомним, в сезоне-2025 в составе австрийской команды будут выступать четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и новобранец коллектива, новозеландец Лиам Лоусон.

Ранее бывший инженер «Ред Булл» Блэйк Хинсли высказался против низких зарплат в Формуле-1, особенно по сравнению с другими гоночными сериями, такими как чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC).

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