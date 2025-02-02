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Экс-дизайнер Caterham превратил Ferrari в ретроспорткар за $ 900 тыс. Таких будет лишь 60

Экс-дизайнер Caterham превратил Ferrari в ретроспорткар за $ 900 тыс. Таких будет лишь 60
Art Machines Ælla-60
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Компания Art Machines, созданная при участии бывшего дизайнера Caterham Энтони Джаннарелли, представила спорткар Ælla-60, визуально отсылающий к автомобилям 1960-х годов.

Art Machines Ælla-60

Art Machines Ælla-60

Фото: Art Machines

Идея проекта в объединении современных технологий с эстетикой спорткаров и автомобилей GT 1960-х годов. Известно, что Ælla-60 будет построена на алюминиевом шасси вокруг совмещённого с ручной коробкой передач двигателя V8. Предполагается, что в основе автомобиля лежит Ferrari 360 Modena, хотя официально Art Machines этого пока не подтверждает.

Art Machines Ælla-60

Art Machines Ælla-60

Фото: Art Machines

Более подробная информация о машине будет раскрыта позднее, однако известно, что будет построено лишь 60 таких автомобилей. Предполагается, что поставки начнутся в 2026 году, а цена Ælla-60 будет около $ 900 тыс.

Art Machines Ælla-60

Art Machines Ælla-60

Фото: Art Machines

Энтони Джаннарелли, помимо работы над Caterham Project V, также известен суперкарами Lykan и Fenyr, созданными для W Motors, и сотрудничеством с Italdesign и Ruf.

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