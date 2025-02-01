«Сделал ставку на «Уильямс». Боттас — о том, почему он остался без места в Формуле-1

Финский бывший гонщик «Кик-Заубера», третий пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как он вёл переговоры с «Уильямсом» и «Хаасом» о выступлениях в составе этих команд в 2025 году.

«У меня были и другие варианты, мы долгое время вели серьёзные переговоры с «Уильямсом». Это стало моим приоритетом, в начале года мы разговаривали с Аяо Комацу о возможности выступления за «Хаас», но я решил сделать ставку на «Уильямс». Но этого не случилось, потому что Карлос принёс в команду многое, в том числе и с точки зрения финансовой выгоды», — приводит слова Валттери Боттаса RacingNews365.

В «Уильямсе» в следующем сезоне будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс, а в «Хаасе» — Эстебан Окон и Оливер Берман.