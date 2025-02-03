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Одна из редчайших гоночных Ferrari выставлена на аукцион. За неё хотят € 12 млн

Одна из редчайших гоночных Ferrari выставлена на аукцион. За неё хотят € 12 млн
Ferrari 512 M
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 4–5 февраля в Париже, выставлена гоночная машина Ferrari 512 M. Этот экземпляр — 1 из 15, сохранившихся до наших дней, — дважды выходил на старт марафона «24 часа Ле-Мана» и снимался в знаменитом фильме Стива Маккуина о суточной гонке. Ожидаемая стоимость лота — € 9-12 млн.

Ferrari 512 M

Ferrari 512 M

Фото: RM Sotheby's

Выставленный на торги автомобиль (серийный номер шасси — 1030) появился в 1970 году как 512 S и был продан бельгийской команде Ecurie Francorchamps. В том же году автомобиль дебютировал в гонках на «1000 км Спа», а месяцем позже в руках Алистера Уокера и Хью де Фирланта занял пятое место в «абсолюте» «24 часов Ле-Мана».

Ferrari 512 M

Ferrari 512 M

Фото: RM Sotheby's

Кроме того, по данным RM Sotheby’s, это шасси использовалось при создании знаменитого фильма «Ле-Ман», вышедшего в 1971 году. Также известно, что автомобиль выходил на старт «1000 км Буэнос-Айреса» и «24 часов Дайтоны». По итогам последней гонки шасси было возвращено в Бельгию, где было модифицировано и получило индекс 512 M.

Ferrari 512 M

Ferrari 512 M

Фото: RM Sotheby's

Обновления включали в себя облегчённый и притом более мощный двигатель, развивавший 610 лошадиных сил вместо 552, а также кузов с более низким профилем для улучшения аэродинамики. В таком виде Ален де Кадене и Хью де Фирлант вывели машину на старт «24 часов Ле-Мана» 1971 года, однако в этот раз из-за технических проблем она сошла с дистанции на 18-м часу заезда.

Ferrari 512 M

Ferrari 512 M

Фото: RM Sotheby's

После этого автомобиль использовался на гонках спорткаров в Зандворте и Уоткинс-Глене, а в 1972-м был продан в Великобританию, где одержал несколько побед на национальном уровне. В данный момент автомобиль выкрашен в ливрею Ecurie Francorchamps сезона-1971.

Кокпит Ferrari 512 M

Кокпит Ferrari 512 M

Фото: RM Sotheby's

Отметим, что на эти торги также будет выставлена Ferrari 250 LM, выигравшая «24 часа Ле-Мана» в 1965 году, а также одна из самых редких моделей Bugatti.

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