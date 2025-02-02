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«Политический вопрос». Мексиканский пилот IndyCar — о причинах непопадания в Формулу-1

«Политический вопрос». Мексиканский пилот IndyCar — о причинах непопадания в Формулу-1
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Гонщик команды «Макларен» в IndyCar Пато О’Уорд высказался о причинах, по которым он не смог дебютировать в Формуле-1 в 2019 году.

«На самом деле Хельмут Марко меня уже подписал. Я заключил контракт с «Торо Россо» в конце 2019 года. В конце того года Чарли Уайтинг умер, он уже одобрил получение мной суперлицензии, но мне не захотели её давать, потому что тогда я бы отобрал место у француза. Это был политический вопрос.

У меня хватало баллов, но они не хотели учитывать очки за Indy Lights из-за количества болидов. Мне не дали эти очки, и я был вынужден порвать связи с «Ред Булл». Меня не могли использовать. Но я должен был стать гонщиком. Контракт был подписан, пока Гасли выступал вместе с Ферстаппеном в «Ред Булл», — приводит слова Пато О’Уорда RacingNews365.

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