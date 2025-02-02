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Туррини: задача Леклера — стать причиной отставки семикратного чемпиона мира

Туррини: задача Леклера — стать причиной отставки семикратного чемпиона мира
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Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о предстоящей борьбе в составе «Феррари» между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

«Свирепость, жестокость, гнев, кровожадность». Так можно описать настрой Шарля Леклера по отношению к Льюису Хэмилтону. Это серьёзно. Помню, как в феврале 2019 года Андреа Бертолини, наставник Шарля, отвёл его в сторону и сказал: «Ты едешь в Австралию, тебя ждёт дебютная гонка в составе «Феррари». Помни, что Феттель четырёхкратный чемпион мира. Так что действуй спокойно». Что ответил Шарль? «Я закатаю его в асфальт». Клянусь, это чистая правда. Я не думаю, что в отношении ЛЬюиса у него другой настрой.

Он не признает этого даже под пытками. Но его задача в том, чтобы стать причиной отставки семикратного чемпиона мира. Ключи от Маранелло Леклер не отдаст без боя. Так что нас ждёт интересный чемпионат», — написал Лео Туррини в своём блоге.

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