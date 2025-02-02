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«Вторая неделя была отвратительной». Расселл рассказал о подготовке к новому сезону

«Вторая неделя была отвратительной». Расселл рассказал о подготовке к новому сезону
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о подготовке к новому сезону Формулы-1.

«Я начал свою физическую подготовку с Алешем 2 января. Мы работали несколько недель, и вторая неделя была просто отвратительной. Мы выкладываемся, и последнее, что тебе хочется сделать, — перенапрячься и травмироваться. Я всё равно продолжал двигаться во время каникул, чтобы не сидеть весь день без дела. Для меня физические упражнения — это больше чем просто улучшение физической формы, это отличный способ улучшить самочувствие и улучшить психическое здоровье. Вот почему я не хочу останавливаться», — приводит слова Расселла RacingNews365.

В прошлом сезоне Джордж занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 245 очков. Его тогдашний товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым (223 балла). Титул завоевал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

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