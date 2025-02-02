Экипаж Валентино Росси завоевал подиум на «12 часах Батёрста»

В Батёрсте (Австралия) на трассе «Маунт Панорама» завершился ежегодный престижный марафон «12 часов Батёрста». Победу по итогам гонки одержал экипаж Team WRT в составе Аугусто Фарфуса, Кельвина ван дер Линде и Шелдона ван дер Линде. Вторую позицию по итогам гонки завоевали их напарники по «БМВ» и команде Валентино Росси, Рафаэле Марчьелло и Шарль Вертс, выступающие в 46-м экипаже.

Тройку сильнейших замкнула команда 75 Express на «Мерседесе» — Жюль Гунон, Кенни Хабул и Лука Штольц.

Из 22 экипажей, заявленных на марафон, только 17 удалось добраться до финиша.

«12 часов Батёрста». Результаты (топ-5)

1. Team WRT #32, «БМВ» (Аугусто Фарфус, Кельвин ван дер Линде, Шелдон ван дер Линде).

2. Team WRT #46, «БМВ» (Рафаэле Марчьелло, Валентино Росси, Шарль Вертс).

3. 75 Express #75, «Мерседес» (Жюль Гунон, Кенни Хабул, Лука Штольц)

4. Arise Racing GT #26, «Феррари» (Уилл Браун, Чез Мостерт, Даниэль Серра).

5. Team Craft-Bamboo Racing #77, «Мерседес» (Лукас Ауэр, Максимилиан Гётц, Джейден Ожеда).