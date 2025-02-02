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Албон: «Уильямс» стал более современной командой

Албон: «Уильямс» стал более современной командой
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о прогрессе, которого добилась команда за последний год, отметив, что в коллективе были полностью перестроены все процессы.

«Когда вы размышляете о том, как сейчас строится автомобиль, о той знаменитой истории с Excel, то сомнения исчезают. Мы стали гораздо более современной командой, чем были раньше. Конечно, мы продолжаем учиться. Прошло всего 12 месяцев с тех пор, как мы поменяли все процессы в команде. Поэтому во многих отношениях я спокоен, как ни странно, несмотря на то что я знаю, что всё было сделано неидеально. Если бы мы придерживались старых привычек, то, возможно, всё было бы в порядке. Но осознание того, что всё движется в верном направлении, даёт мне спокойствие и уверенность в будущем», — приводит слова Албона RacingNews365.

В прошлом сезоне «Уильямс» занял девятое место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Кик-Заубер».

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