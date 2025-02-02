Джек Дуэн: планирую закрепить за собой своё место на стартовой решётке

Австралийский новобранец «Альпин» Джек Дуэн поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в Формуле-1.

«Я предельно мотивирован. По правде говоря, я с нетерпением жду возможности выйти на трассу и поработать с машиной, пилотируя как можно лучше. Я наблюдал за этими парнями с малого возраста, особенно за Льюисом Хэмилтоном, так что войти в число 20 пилотов на стартовой решётке — это невероятно особенно. Я планирую закрепить за собой своё место. Рад быть частью этой истории», — приводит слова Джека Дуэна GPBlog.

Несмотря на контракт Дуэна, в СМИ ходят слухи о том, что уже в ходе сезона его могут заменить на Франко Колапинто, аргентинского экс-пилота «Уильямса» и третьего пилота французской команды в сезоне-2025.