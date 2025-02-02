Болид 2025 года «Макларена» будет радикально отличаться от прошлогодней версии

Команда Формулы-1 «Макларен» планирует в сезоне-2025 начать внедрять в машину новинки, которые пригодятся в 2026 году, который станет первым годом действия нового регламента. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, помимо «Макларена», такой же политики действий собираются придерживаться и в «Феррари».

Сообщается, что обе команды обнаружили достаточно сходств между текущим регламентом и будущим, что позволит им начать работу над будущим проектом уже в предстоящем сезоне. Оба коллектива собираются внести в свои машины кардинальные изменения в сравнении с прошлым сезоном.

Напомним, предстоящий сезон станет последним, в котором будет действовать нынешний технический регламент. «Макларен» по итогам прошлого сезона завоевал Кубок конструкторов.