Комментатор Формулы-2 высказался о возможных ошибках Антонелли

Комментатор Формулы-2 Алекс Жак высказался о предстоящем дебюте итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 в составе команды «Мерседес» и отметил большое количество ошибок гонщика на тестах.

«Его первый круг был хорош, но на втором он оказался в стене. Он попадал в аварии и на других тестах, что ожидаемо на ранних этапах карьеры. Но это навредило бы и пилоту, и команде, если это будет происходить в ходе сезона», — приводит слова Алекса Жака F1oversteer.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке. В предстоящем сезоне напарником Антонелли станет 26-летний британский пилот Джордж Расселл.