Ван дер Гарде: Хэмилтон будет бороться за титул в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде высказался о перспективах Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Думаю, это было смелое решение. Мне нравится, что он решился совершить такой шаг. Очевидно, что Льюису было совершенно комфортно в «Мерседесе». Он был там первым номером, несмотря на то что в прошлом году у него, возможно, были некоторые сложности с напарником и всей командой в целом. Но, думаю, он предельно мотивирован начать новый сезон с новой командой.

Конечно, между работой с британской и итальянской командой есть огромная разница, здесь другой темперамент. Но у «Феррари» большие перспективы, если посмотреть, через что они прошли за последние несколько лет и какие шаги они предприняли. Фред Вассёр обожает его, они работали вместе, так что я жду, что Льюис будет бороться за титул в «Феррари», — приводит слова ван дер Гарде Racingnews365.