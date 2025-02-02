17-летний талант «Ред Булл» стал ещё на шаг ближе к суперлицензии

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» британец Арвид Линдблад одержал очередную победу в чемпионате Океанской региональной Формулы. Линдблад выиграл третью гонку четвёртого этапа чемпионата, проходящего в Инверкаргилле (Новая Зеландия), и упрочил лидерство в личном зачёте.

На счету Линдблада 312 баллов после 12 гонок сезона, он на 59 очков опережает своего ближайшего преследователя — американского гонщика российского происхождения Никиту Джонсона.

Третье место в чемпионате занимает представитель Новой Зеландии Зак Сколар.

Чемпион австралийских Суперкаров Уилл Браун пропускал этап из-за подготовки и участия в «12 часах Батёрста». Финал сезона пройдёт в Кормвелле (Новая Зеландия) 8-9 февраля.