Чандхок назвал фаворита в борьбе за титул в сезоне-2025. Это не Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок считает, что пилот «Макларена» Ландо Норрис является главным фаворитом в борьбе за титул в сезоне-2025.

«Я думаю, «Макларен» начнёт сезон в качестве фаворита. Ландо Норрис впервые в карьере получит такой статус на старте сезона. Это огромные возможности и очень важный год для него», — приводит слова Каруна Чандхока F1oversteer.

По ходу сезона-2024 Норрис выиграл свою первую в карьере гонку Формулы-1 на Гран-при Майами — 2024. В течение сезона он одержал ещё три победы, а по итогам всех гонок впервые занял второе место в личном зачёте, впервые став вице-чемпионом.

«Макларен» по итогам прошлого сезона стал обладателем Кубка конструкторов.