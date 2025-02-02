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«Поставил бы на него все свои деньги». Монтойя назвал фаворита сезона-2025

«Поставил бы на него все свои деньги». Монтойя назвал фаворита сезона-2025
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал фаворита предстоящего сезона.

«Если бы я ставил все свои деньги на победителя чемпионата 2025 года, то я бы ставил на Ландо. Он сильно возмужал к концу прошлого года, а «Макларен» взял верх над конкурентами.

Оскару Пиастри нужно несколько раз превзойти Норриса в квалификациях, чтобы повысить свою уверенность. У Ландо лучший гоночный темп, чем у Пиастри, поэтому если Оскар сможет опередить Ландо в квалификации и выстроить стратегию победы в гонке, то он сможет залезть в голову Норриса и заставить его совершать ошибки.

У Норриса будет лучший шанс на титул. Но он не может позволить себе расслабляться в новом сезоне. Если Ландо расслабится, а Оскар прибавит, это может уничтожить Норриса. Он сделал большой шаг вперёд в прошлом сезоне, и, если бы он не смог этого, то Оскар победил бы его», — приводит слова Монтойи GPBlog.

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