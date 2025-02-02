Гасли рассчитывает, что «Альпин» закончит сезон-2025 в топ-5 Кубка конструкторов

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что он рассчитывает добиться пятого места в Кубке конструкторов.

«Я рассчитываю на топ-5 в Кубке конструкторов, ведь это то, чего я хотел бы добиться, и то, что определённо достижимо. Конечно, в глубине души я мечтаю о большем, но нужно быть объективным и понимать, что нас ждёт напряжённая и конкурентная борьба, я не жду каких-то серьёзных изменений в сравнении с прошлым сезоном», — приводит слова Гасли Motorsport.

По итогам сезона-2024 Формулы-1 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов. Победу в Кубке конструкторов одержал «Макларен».