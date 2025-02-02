Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли рассчитывает, что «Альпин» закончит сезон-2025 в топ-5 Кубка конструкторов

Гасли рассчитывает, что «Альпин» закончит сезон-2025 в топ-5 Кубка конструкторов
Комментарии

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что он рассчитывает добиться пятого места в Кубке конструкторов.

«Я рассчитываю на топ-5 в Кубке конструкторов, ведь это то, чего я хотел бы добиться, и то, что определённо достижимо. Конечно, в глубине души я мечтаю о большем, но нужно быть объективным и понимать, что нас ждёт напряжённая и конкурентная борьба, я не жду каких-то серьёзных изменений в сравнении с прошлым сезоном», — приводит слова Гасли Motorsport.

По итогам сезона-2024 Формулы-1 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов. Победу в Кубке конструкторов одержал «Макларен».

Материалы по теме
Сезон Ф-1 даже не стартовал, а все уже уверены, что новичка уволят. Как так?
Сезон Ф-1 даже не стартовал, а все уже уверены, что новичка уволят. Как так?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android