Вольф — о новых штрафах ФИА: здорово, если мы перестанем ругаться матом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о новых правилах ФИА, запрещающих использование нецензурных выражений на официальных мероприятиях.

«Думаю, мы несём ответственность перед всеми зрителями. Особенно если люди не являются коренными жителями какой-либо страны, они зачастую не понимают, насколько серьёзным или неоднозначным может быть определённое слово. Думаю, инициатива ФИА — это хорошо, и если мы перестанем ругаться матом, то будет здорово», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что причинение морального вреда или ущерба ФИА, а также её должностным лицам повлекут за собой финансовое наказание. В случае же неоднократного нарушения возможна дисквалификация, а также лишение очков.

Помимо этого, наказания теперь будут применяться «за любое публичное подстрекательство к ненависти, использование оскорбительной или грубой лексики, а также за любое неправомерное поведение».