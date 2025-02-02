Спонсор «Мерседеса» спародировал первое фото Хэмилтона в «Феррари»

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Швейцарский бренд производителей часов IWC опубликовал пост в социальных сетях, воссоздав первый снимок семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на базе «Феррари» в Маранелло.

Напомним, на первом фото в Маранелло Хэмилтон предстал в пальто и строгом костюме на фоне автомобиля Ferrari F40. Эта публикация стала самым популярным постом из мира Формулы-1 в истории.

Позднее на это фото сделали пародии в команде «Рейсинг Буллз», а также популярный ведущий Джереми Кларксон.

На фото, опубликованном IWC, предстал часовщик Курт Клаус, которому в прошлом году исполнилось 90 лет.

Фото: Соцсети IWC

«Первый день 68-го сезона Курта Клауса с IWC. Но кто считает?» — подписали под фото.

Примечательно, что IWC является давним партнёром «Мерседеса», за который на протяжении 12 лет выступал Льюис Хэмилтон.

Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.