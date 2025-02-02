Спонсор «Мерседеса» спародировал первое фото Хэмилтона в «Феррари»

Швейцарский бренд производителей часов IWC опубликовал пост в социальных сетях, воссоздав первый снимок семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на базе «Феррари» в Маранелло.
Напомним, на первом фото в Маранелло Хэмилтон предстал в пальто и строгом костюме на фоне автомобиля Ferrari F40. Эта публикация стала самым популярным постом из мира Формулы-1 в истории.
Позднее на это фото сделали пародии в команде «Рейсинг Буллз», а также популярный ведущий Джереми Кларксон.
На фото, опубликованном IWC, предстал часовщик Курт Клаус, которому в прошлом году исполнилось 90 лет.
Фото: Соцсети IWC
«Первый день 68-го сезона Курта Клауса с IWC. Но кто считает?» — подписали под фото.
Примечательно, что IWC является давним партнёром «Мерседеса», за который на протяжении 12 лет выступал Льюис Хэмилтон.
Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.