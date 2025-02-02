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Хельмут Марко назвал две причины, из-за которых не покидает Формулу-1

Хельмут Марко назвал две причины, из-за которых не покидает Формулу-1
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Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему продолжает работать в Формуле-1.

«Я продолжаю работать [в Ф-1] по двум причинам: во-первых, ради Макса, а во-вторых, чтобы сохранить дух «Ред Булл» и Дитриха Матешица в гоночной команде, по крайней мере, пытаюсь делать это. Нет никого, кто действительно мог бы заменить Матешица. Что касается Макса, то он большой талант и особенный человек. Ферстаппен воплощает в себе всё, что представляет «Ред Булл».

Дитрих часто говорил: мы не покупаем звёзд, мы их создаём. Макс — прекрасный пример [данного изречения]. Он прямой, доступный и отличный спортсмен. Приятно работать с таким человеком. Я никогда не чувствовал подобной связи с гонщиком, хотя с Себастьяном тоже был очень близок», — приводит слова Марко портал F1Maximaal.

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