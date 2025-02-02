Эдриан Ньюи ответил, когда почувствовал, что ему пора покинуть «Ред Булл»

Известный британский конструктор Эдриан Ньюи ответил, когда почувствовал, что ему пора покинуть австрийский гоночный коллектив «Ред Булл».
«Во время Гран-при Японии у меня появилось чувство, что мне пора уйти из «Ред Булл», — приводит слова Ньюи портал The Sports Rush.
Напомним, в сентябре «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Эдрианом Ньюи. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что Эдриан по условиям контракта с британской командой будет получать £ 20 млн в год. Ньюи приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года.
Ранее Ньюи высказался о проблемах своего «Ред Булл» в сезоне-2024.