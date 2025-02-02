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Эдриан Ньюи ответил, когда почувствовал, что ему пора покинуть «Ред Булл»

Эдриан Ньюи ответил, когда почувствовал, что ему пора покинуть «Ред Булл»
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Известный британский конструктор Эдриан Ньюи ответил, когда почувствовал, что ему пора покинуть австрийский гоночный коллектив «Ред Булл».

«Во время Гран-при Японии у меня появилось чувство, что мне пора уйти из «Ред Булл», — приводит слова Ньюи портал The Sports Rush.

Напомним, в сентябре «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Эдрианом Ньюи. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что Эдриан по условиям контракта с британской командой будет получать £ 20 млн в год. Ньюи приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года.

Ранее Ньюи высказался о проблемах своего «Ред Булл» в сезоне-2024.

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