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Джордж Расселл: наступает пиковый этап моей карьеры

Джордж Расселл: наступает пиковый этап моей карьеры
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своём боевом настроении на предстоящий сезон в роли лидера команды, где его напарником станет новичок Формулы-1 Андреа Кими Антонелли.

«В этом сезоне приходят много молодых и перспективных парней, на фоне которых понимаешь, что ты уже не такой и молодой пилот, и уже приходит то время, когда надо начинать выигрывать что-то серьёзное. Я завершил начальную фазу, и теперь наступает пиковый этап моей карьеры.

Льюис Хэмилтон в 29 лет присоединился к «Мерседесу» и выиграл целый ряд титулов. Михаэль Шумахер пришел в «Феррари» в 30 с небольшим лет. Поэтому, я чувствую, что готов стать лидером команды, и я знаю, что способен развивать как можно большую скорость на трассе. Но я продолжаю учиться и совершенствоваться, я всегда открыт для чего-то нового», — приводит слова Расселла GP Blog.

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