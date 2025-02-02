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Дэвид Крофт: предстоящий сезон для Хэмилтона может стать чемпионским

Дэвид Крофт: предстоящий сезон для Хэмилтона может стать чемпионским
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Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт считает, что предстоящий сезон 2025 года для семикратного чемпиона Формулы-1, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона может стать чемпионским.

«Сложно сказать, получится ли у Льюиса в итоге выиграть свой восьмой титул, но мне кажется, что предстоящий сезон для Хэмилтона может стать чемпионским – это самое вероятное время для реализации этой цели. Потому что если взглянуть на 2026 год, то там все всё начнут с нуля, и правила будут переписаны, и добиться успеха будет уже заметно сложнее, учитывая то, о каких именно изменениях идет речь», — приводит слова Крофта RacingNews365.

Сезон Формулы-1 в 2026 году будет включать в себя масштабную техническую перестройку, при этом автомобили будут выглядеть и звучать по-другому из-за огромных изменений в регламенте.

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