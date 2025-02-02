Гюнтер Штайнер: Макс Ферстаппен должен согласиться на переход в «Астон Мартин»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену нужно согласиться на переход в «Астон Мартин» за $ 1 млрд.

«$ 1 млрд — это большая сумма. Даже если Макс будет финишировать в составе «Астон Мартин» последним, то он должен соглашаться на это предложение. Некоторые команды не могут позволить себе такого, но, очевидно, у «Астон Мартин» есть возможности.

$ 1 млрд [за переход Ферстаппена] — это, конечно, преувеличение, потому что данная сумма установила бы рекорд, который уже никогда не будет побит. Однако уверен, что «Астон Мартин» заплатил бы значительную сумму за победу в Формуле-1.

Будут ли изменения в составе до 2026 года? Алонсо не уйдёт и не думаю, что они заменят Лэнса Стролла. Это может произойти в 2027 году. Но у Макса нет никакой гарантии, что «Астон Мартин» будет хорош», — приводит слова Штайнера портал GPblog.