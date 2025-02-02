Бывший гонщик Формулы-1: Макс Ферстаппен пользовался приёмами Шумахера с юных лет

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт считает, что действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен использует гоночные приёмы легендарного Михаэля Шумахера на протяжении всей своей карьеры.

«Макс Ферстаппен пользовался приёмами Шумахера с юных лет, когда только попал в Формулу-1. В его первом сезоне в Формуле-1 у него была ужасающая репутация пилота, который выталкивает своих соперников с трассы. И он неоднократно заявлял, что жёсткие гонки — это то, ради чего он здесь. Он не вынуждал соперников врезаться в стены, а просто выталкивал их на траву.

Мне кажется, что сезон 2025 года будет немного иным, но в целом агрессивный стиль всегда будет с Максом. Это будет его козырем ещё долгое время, несмотря на то что он всё ещё совершенствует свои навыки», — приводит слова Херберта Casinoutanspelpaus.