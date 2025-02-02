Хельмут Марко: успехи Ферстаппена в сезоне-2024 маскировали наши проблемы с болидом

Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что в минувшем сезоне Формулы-1 успехи пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена помогли скрыть проблемы команды с болидом RB20.

«Успехи Макса в минувшем сезоне на самом деле маскировали проблемы, которые у нас были с машиной. Хотя наш болид не был самым быстрым, вторым или третьим по скорости, Ферстаппен всегда извлекал из этого максимум. Макс снова стал лучше», — приводит слова Марко портал GPblog.

Напомним, Максу Ферстаппену 27 лет. В сезоне-2024 нидерландский пилот стал чемпионом Формулы-1 в четвёртый раз подряд.