Марко ответил, может ли он сказать, что является вторым отцом для Макса Ферстаппена

Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, может ли он сказать, что является вторым отцом для пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Выходят ли мои отношения с Максом за рамки работы в «Ред Булл»? Да, признаю это. Являюсь ли я его вторым отцом? Вы этого от меня не услышите (смеётся). Кстати говоря, мой первый серьёзный разговор с Максом состоялся, когда ему было 13 лет. Обычно я говорю с такими молодыми пилотами 10 — 15 минут. Но с Ферстаппеном он длился больше часа», — приводит слова Марко портал GPblog.

Напомним, Максу Ферстаппену 27 лет. В сезоне-2024 нидерландский пилот стал чемпионом Формулы-1 в четвёртый раз подряд.