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Марко ответил, может ли он сказать, что является вторым отцом для Макса Ферстаппена

Марко ответил, может ли он сказать, что является вторым отцом для Макса Ферстаппена
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Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, может ли он сказать, что является вторым отцом для пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Выходят ли мои отношения с Максом за рамки работы в «Ред Булл»? Да, признаю это. Являюсь ли я его вторым отцом? Вы этого от меня не услышите (смеётся). Кстати говоря, мой первый серьёзный разговор с Максом состоялся, когда ему было 13 лет. Обычно я говорю с такими молодыми пилотами 10 — 15 минут. Но с Ферстаппеном он длился больше часа», — приводит слова Марко портал GPblog.

Напомним, Максу Ферстаппену 27 лет. В сезоне-2024 нидерландский пилот стал чемпионом Формулы-1 в четвёртый раз подряд.

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