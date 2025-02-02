Даниил Квят проведёт тесты за одну из команд в Формуле-E

30-летний российский автогонщик, выступавший в Формуле-1 и известный под прозвищем Торпеда, Даниил Квят проведёт тесты 13 февраля за команду DS Penske в Формуле-Е на трассе в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает портал GPblog.

Российскому пилоту предстоит провести 40-минутную сессию на трассе, а также тренировку на симуляторе.

Напомним, в Формуле-1 Даниил дебютировал в качестве боевого гонщика в составе команды «Торо Россо» в 2014 году. За время выступления в «королевских гонках» россиянин представлял такие коллективы, как «Ред Булл» и «Феррари». Также в сезоне-2021 Квят являлся резервным гонщиком «Альпин», но уже в следующем сезоне покинул Ф-1.