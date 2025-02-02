Монтойя: если Леклер будет действовать умно в сезоне-2025, то «Феррари» поддержит его

Бывший пилот Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя объяснил, что нужно сделать пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, чтобы «Скудерия» стала поддерживать его в будущем.

«Если Шарль будет действовать умно в предстоящем сезоне, проявит дружелюбие к Хэмилтону, но при этом станет быстрее его на трассе, то руководство «Феррари» начнёт поддерживать именно его.

Менеджеры Шарля очень умные люди, которые хорошо разбираются в политике. Поэтому они посоветует ему играть вдолгую. Для него это важно. Если Шарль будет придерживаться данной тактики, зная, что Хэмилтон ненадолго задержится в «Феррари», то ему потребуется определённая поддержка со стороны команды», — приводит слова Монтойи портал GPblog.