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Монтойя: если Леклер будет действовать умно в сезоне-2025, то «Феррари» поддержит его

Монтойя: если Леклер будет действовать умно в сезоне-2025, то «Феррари» поддержит его
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Бывший пилот Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя объяснил, что нужно сделать пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, чтобы «Скудерия» стала поддерживать его в будущем.

«Если Шарль будет действовать умно в предстоящем сезоне, проявит дружелюбие к Хэмилтону, но при этом станет быстрее его на трассе, то руководство «Феррари» начнёт поддерживать именно его.

Менеджеры Шарля очень умные люди, которые хорошо разбираются в политике. Поэтому они посоветует ему играть вдолгую. Для него это важно. Если Шарль будет придерживаться данной тактики, зная, что Хэмилтон ненадолго задержится в «Феррари», то ему потребуется определённая поддержка со стороны команды», — приводит слова Монтойи портал GPblog.

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