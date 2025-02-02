Врачи и отец 4-кратного чемпиона «Дакара» Бомеля сообщили о его состоянии после аварии

Отец французского штурмана и четырёхкратного победителя «Дакара» Матьё Бомеля рассказал о его состоянии после аварии во время исторического Ралли Монте-Карло.
«Он уже подаёт признаки пробуждения. У него два серьёзных перелома. Его уже прооперировали, но нам придётся подождать, чтобы найти более квалифицированного хирурга для его полного восстановления», — приводит слова отца Жерара Бомеля Laprovence.
Ранее отец Матьё, Жерар Бомель, в своём интервью газете La Provence рассказал, что его сын находится в тяжёлом состоянии и был введён в искусственную кому.
Напомним, до сезона 2024 года Матьё Бомель выступал в паре с известным гонщиком Нассером Аль-Аттией.