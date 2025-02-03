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Ваулз оценил шансы Колапинто стать боевым пилотом «Альпин»

Ваулз оценил шансы Колапинто стать боевым пилотом «Альпин»
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о переходе в «Альпин» аргентинского пилота Франко Колапинто. К французской команде Франко присоединится в качестве тестового и резервного пилота.

«Сможет ли Франко заменить Дуэна за рулём болида и нужно ли последнему предоставить время? Думаю, и то и другое. Джеку нужно дать время проявить себя. Всё очень просто. Каждому гонщику должна быть предоставлена такая возможность. Если, и это только «если», он не будет соответствовать нужному уровню, Франко будет готов. Именно это я имел в виду [в предыдущих выступлениях]. Это лучшая возможность для Франко, и моя работа в том, чтобы убедиться, чтобы обеспечить ему наилучшие условия», — приводит слова Ваулза Racingnews365.

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