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«Постараемся усложнить им жизнь». Стелла — о «Феррари» после перехода Хэмилтона

«Постараемся усложнить им жизнь». Стелла — о «Феррари» после перехода Хэмилтона
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду «Феррари».

«Здорово, что мы видим нечто историческое для Формулы-1 – семикратный чемпион мира переходит в «Феррари», одну из самых культовых команд. Думаю, и «Феррари», и Хэмилтон справились с давлением очень хорошо. Но в конечном счёте они и сами прекрасно понимают, что самое главное – это то, что происходит на трассе. Уверен, они сосредоточатся на том, чтобы подготовиться как можно лучше, а мы, со своей стороны, постараемся немного усложнить им жизнь», — приводит слова Стеллы GPblog со ссылкой на Sky Sports.

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