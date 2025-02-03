Чандхок объяснил, почему Алонсо может рассчитывать на титул в «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок допустил, что испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может рассчитывать ещё на один титул благодаря переходу в команду звёздного конструктора Эдриана Ньюи. В настоящий момент Фернандо является двукратным чемпионом Формулы-1.

«Есть вероятность, что Ньюи сможет потратить 2025 год на создание структуры и приведение команды в соответствие с новыми правилами 2026 года. Изменения могли бы получиться стремительными. Разве было бы не удивительно, если бы вы увидели, что Фернандо Алонсо в 44-45 лет выигрывает чемпионат на машине Эдриана? Какая бы история получилась!» — сказал Чандхок на канале evo India в YouTube.

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