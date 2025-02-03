Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок объяснил, почему Алонсо может рассчитывать на титул в «Астон Мартин»

Чандхок объяснил, почему Алонсо может рассчитывать на титул в «Астон Мартин»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок допустил, что испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может рассчитывать ещё на один титул благодаря переходу в команду звёздного конструктора Эдриана Ньюи. В настоящий момент Фернандо является двукратным чемпионом Формулы-1.

«Есть вероятность, что Ньюи сможет потратить 2025 год на создание структуры и приведение команды в соответствие с новыми правилами 2026 года. Изменения могли бы получиться стремительными. Разве было бы не удивительно, если бы вы увидели, что Фернандо Алонсо в 44-45 лет выигрывает чемпионат на машине Эдриана? Какая бы история получилась!» — сказал Чандхок на канале evo India в YouTube.

Материалы по теме
Эксперт предположил, что Ферстаппен и Алонсо могут поменяться командами

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android