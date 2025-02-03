Хорнер высказался о целях, которые «Ред Булл» ставит перед Лоусоном в следующем сезоне Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о японском гонщике «Рейсинг Буллз» Юки Цуноде, а также ответил на вопрос о целях, которые австрийская команда ставит перед боевым пилотом команды Лиамом Лоусоном. В новом сезоне Формулы-1 новозеландец будет выступать вместо мексиканца Серхио Переса.

«Юки, очевидно, входит в число пилотов системы «Ред Булл». Наши приоритеты – это наши гонщики. Юки – очень талантливый пилот, и мы будем внимательно следить за ним, как и за Исаком Хаджаром. Цели, которые будут у Лоусона в сезоне? Просто набрать как можно больше очков», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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