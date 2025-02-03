«Ред Булл» сошёл с ума. Ребята, ну нельзя так». Попов — о борьбе ФИА с гибкими крыльями

Популярный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) изменить подход относительно проверки гибкости крыльев болидов команд «Королевских гонках».

«Здесь, конечно, «Ред Булл» просто сошёл с ума. Ребята, ну нельзя так. Сначала делают одни проверки под «Макларен», условно говоря, и когда мы их более-менее копируем, приходим к этим правилам – вдруг «Макларен»-то меняет машину – и, чтобы не дать условно «Ред Булл» подтянуться, они такие через ФИА: «Давайте не будет больше гнутых крыльев». Причём заднее крыло уже с первой же гонки будут мерить по-другому, переднее крыло – с Испании. «Феррари» тоже, по слухам, супернедовольна. Ведь «Феррари» и «Ред Булл» сделали всё, чтобы угнаться за «Маклареном». И когда они за ним угнались – хоп, откатали назад. В общем, такая, непонятная ситуация», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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