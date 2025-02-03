La Gazzetta dello Sport назвала планы «Феррари» по статусу Хэмилтона и Леклера в команде

Первые гонки нового сезона Формулы-1 могут стать решающими для определения иерархии внутри «Феррари». Об этом информирует итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон будут начинать сезон, находясь в равном статусе, однако потом, на основании результатов, их роль в команде может поменяться.

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. В прошлом году он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: