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La Gazzetta dello Sport назвала планы «Феррари» по статусу Хэмилтона и Леклера в команде

La Gazzetta dello Sport назвала планы «Феррари» по статусу Хэмилтона и Леклера в команде
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Первые гонки нового сезона Формулы-1 могут стать решающими для определения иерархии внутри «Феррари». Об этом информирует итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон будут начинать сезон, находясь в равном статусе, однако потом, на основании результатов, их роль в команде может поменяться.

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. В прошлом году он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс.

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