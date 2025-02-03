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В Сети появилось фото экипировки «Ред Булл» в новом сезоне

Сразу несколько изданий, освещающих события в Формуле-1, поделились фотографиями экипировки австрийской команды «Ред Булл» для нового сезона.

Фото: SoyMotor.com

Фото: SoyMotor.com

Напомним, боевыми пилотами «Ред Булл» в следующем сезоне будут нидерландец Макс Ферстаппен и представитель Новой Зеландии Лиам Лоусон, который заменит в составе мексиканца Серхио Переса. Новый сезон «Королевских гонок» стартует 14 марта этапом в Австралии. В прошлом сезоне гоночный коллектив из Австрии занял третье место в Кубке конструкторов, набрав 589 очков. Титул завоевала британская команда «Макларен».

Ранее российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) изменить подход относительно проверки гибкости крыльев болидов команд в «Королевских гонках».

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»: