Экс-пилот Ф-1 и легенда Ле-Мана протестировал суперкар из Gran Turismo

Легендарный бельгийский гонщик Жаки Икс стал первым, кто вывел на реальную трассу суперкар Genesis X Gran Berlinetta. Заезды прошли на знаменитой австралийской трассе «Маунт Панорама», где в 1977 году Икс в паре с Алланом Моффатом выиграл марафон «Батерст 1000».

Жаки Икс и Genesis X Gran Berlinetta Фото: Genesis

Концепт Genesis X Gran Berlinetta изначально был создан как концепт для игры Gran Turismo, а в 2023 году компания представила его реальную версию. Согласно концепту, Genesis X Gran Berlinetta оснащается двигателем Lambda 11 V6 и 200-сильным электромотором Yasa E. Суммарная мощность автомобиля — 1071 л. с.

Икс за рулём Genesis X Gran Berlinetta на «Маунт Панораме» Фото: Genesis

«Я был потрясён этой машиной — невероятно мощная и громкая, — отметил Икс. — Могу сказать, что и зрители насладились автомобилем — и тем, как он выглядит, и тем, как звучит».

Икс за рулём Genesis X Gran Berlinetta на «Маунт Панораме» Фото: Genesis

Отмечается, что Икс проехал по трассе не только на X Gran Berlinetta, но также опробовал электрический Genesis GV60 Magma, который поступит в серийное производство в течение 2025 года и станет первой моделью в линейке Genesis Magma.

Икс за рулём Genesis GV60 Magma на «Маунт Панораме» Фото: Genesis

Кроме того, в рамках прошедшего мероприятия Икс по инициативе Моффата передал кубок за победу в «Батерст 1000» 1977 года Национальному музею автоспорта, расположенному близ «Маунт Панорамы».

Икс передал кубок за победу в «Батерст-1000» автоспортивному музею Фото: Genesis

Напомним, Жаки Икс, которому 1 января 2025 года исполнилось 80 лет, выступал в Формуле-1 и одержал восемь побед, две из которых — в Гран-при Германии на «Нордшляйфе». Однако бельгиец более известен шестью победами в «24 часах Ле-Мана», а также выступлениями на ралли «Дакар», которое он выиграл в 1983-м. Трижды Икс выходил на старт знаменитого марафона за рулём внедорожников Lada.