Ландо Норрис — о новом сезоне Ф-1: добился значительного прогресса. Я готов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1. В прошлом сезоне он занял второе место в общем зачёте. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«На самом деле очень горд своим выступлением в прошлом году. Горжусь тем, что выступал под давлением, под которым мы находились, и добивался успеха, когда это было возможно. Я совершал ошибки и в то же время многому на них научился. В следующем сезоне будем исходить из следующего: «У нас есть всё, что нужно. У нас есть правильная машина». Верю, что я достаточно хорош как гонщик, и у меня есть всё необходимое для победы. С нетерпением жду начала следующего сезона. Знаю, что многому научился, добился значительного прогресса и готов сразиться со всеми», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1 со ссылкой на его выступление в подкасте BBC podcast.

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