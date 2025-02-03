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Расселл высказался о 18-летнем Антонелли, сменившем Хэмилтона в «Мерседесе»

Расселл высказался о 18-летнем Антонелли, сменившем Хэмилтона в «Мерседесе»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о своём новом напарнике 18-летнем итальянце Андреа Кими Антонелли. В немецкой команде он сменил семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, который в новом сезоне будет выступать за «Феррари».

«Он фантастический гонщик. Да, у него ещё нет опыта, но я уверен, что он очень быстро освоится. Он уже здорово адаптировался. Мы оба участвуем в гонках с юных лет и знаем, что нужно привнести в команду. Он молод, но его мнение будет столь же весомым», — приводит слова Расселла Racer.

Ранее Джордж поделился ожиданиями от следующего сезона.

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