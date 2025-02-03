В Ford на базе Mustang Mach-E построили электрический прототип NASCAR

Спортивное подразделение Ford Performance представило новый проект в рамках программы электрических суперкаров — прототип NASCAR, созданный на базе Mustang Mach-E.

Ford Mustang Mach-E NASCAR Prototype Фото: Ford

Автомобиль сохранил штатные для сток-каров гонок NASCAR Cup Series подвеску, тормоза, рулевое управление и колёса, однако в движение он приводится силовой установкой, состоящей из трёх электромоторов.

Ford Mustang Mach-E NASCAR Prototype Фото: Ford

Мощность электромобиля не сообщается, однако прототип Ford Performance напоминает 1300-сильный ABB NASCAR EV Prototype, который NASCAR представила в июле 2024 года.

Ford Mustang Mach-E NASCAR Prototype Фото: Ford

В Ford также объявили, что в 2025 году продолжат программу выступлений в гонках по подъёму на холм Пайкс-пик с новым электрическим прототипом на базе Mustang Mach-E. Ранее в Ford Performance выставляли на эти соревнования 1400-сильный электроминивэн SuperVan 4.2, а также электрический суперпикап F-150 Lightning SuperTruck EV.