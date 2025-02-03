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Штайнер: некоторые журналисты в Формуле-1 — идиоты

Штайнер: некоторые журналисты в Формуле-1 — идиоты
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о своей работе интервьюером и экспертом на немецком телевидении.

«Я понял, что нужно задавать каверзные вопросы, но, по-моему, всё зависит от того, как вы их задаёте. Можно задать вопрос, но не сделать никаких важных замечаний. Расскажите вашу историю — я всегда ждал от прессы именно таких вопросов. Есть некоторые журналисты, которых я терпеть не могу, они всегда говорили, что думают сами, а мне оставалось только сказать «да» или «нет». Некоторые из коллег в СМИ — идиоты. Мне это не нравилось, так что я стараюсь быть другим парнем в роли интервьюера.

Иногда это бывает сложно, потому что перед тобой может стоять твой друг, а вы на немецком национальном телевидении спрашиваете его о том, как он облажался в квалификации. Но это часть работы. Если вопрос задан уважительно, то почему бы и нет?» — приводит слова Гюнтера Штайнера PlanetF1.

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