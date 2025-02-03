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Стелла: «Макларен» сделает всё, чтобы усложнить жизнь Хэмилтону и «Феррари»

Стелла: «Макларен» сделает всё, чтобы усложнить жизнь Хэмилтону и «Феррари»
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Глядя со стороны, могу сказать, что это было отличное знакомство Льюиса Хэмилтона с «Феррари». По правде говоря, как фанат Формулы-1 даже я был взволнован его переходом, проработав до этого 15 лет в итальянской команде. Увидеть что-то историческое для Формулы-1 вроде перехода семикратного чемпиона мира в «Феррари». Думаю, обе стороны отлично справились с ситуацией.

Но я уверен, что они отлично понимают, что значение имеет только происходящее на трассе. После первоначального ажиотажа они сосредоточатся на подготовке к сезону, а мы в команде сделаем всё, чтобы усложнить им жизнь», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.

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