Стелла: «Макларен» сделает всё, чтобы усложнить жизнь Хэмилтону и «Феррари»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Глядя со стороны, могу сказать, что это было отличное знакомство Льюиса Хэмилтона с «Феррари». По правде говоря, как фанат Формулы-1 даже я был взволнован его переходом, проработав до этого 15 лет в итальянской команде. Увидеть что-то историческое для Формулы-1 вроде перехода семикратного чемпиона мира в «Феррари». Думаю, обе стороны отлично справились с ситуацией.

Но я уверен, что они отлично понимают, что значение имеет только происходящее на трассе. После первоначального ажиотажа они сосредоточатся на подготовке к сезону, а мы в команде сделаем всё, чтобы усложнить им жизнь», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.