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Штайнер: Перес будет полезен «Кадиллаку»

Штайнер: Перес будет полезен «Кадиллаку»
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Серхио Перес может быть полезен «Кадиллаку» в 2026 году.

«Кадиллаку» нужен кто-то с опытом. Серхио долгое время выступал за несколько команд, он знает, как всё устроено, и мог бы очень сильно помочь. К тому времени пройдёт уже год после его поражения в борьбе с Ферстаппеном, он оправится от разочарования, так что сможет вернуться в форму. Я бы сказал, что он будет полезен «Кадиллаку».

Серхио был хорош в «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт». Будучи аутсайдером, он всегда выжимал максимум, но не сумел справиться с давлением топ-команды. Возможно, именно там его зона комфорта, где на него не оказывают такого давления, чтобы обязательно было доказывать и выигрывать. Возможно, это поставит его в лучшее положение», — приводит слова Штайнера GPBlog.

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